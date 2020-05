Θα συμβεί με όλες τις ομάδες, αλλά είναι ενδεικτικό το βίντεο με το λεωφορείο της Μπάγερν που έφτασε στο ξενοδοχείο. Εκεί οι Βαυαροί θα περάσουν εσώκλειστοι τις δύο επόμενες βδομάδες. Η Μπουντεσλίγκα επιστρέφει στην αγωνιστική δράση το ερχόμενο Σάββατο και οι σύλλογοι των δύο μεγάλων κατηγοριών της χώρας είναι υποχρεωμένοι να μείνουν σε καραντίνα για 14 μέρες, έως ότου φανεί τι ακριβώς θα συμβεί γενικότερα. Η Μπάγερν ξεκινάει την Κυριακή (19:00) από την έδρα της Ουνιόν Βερολίνου και άπαντες ευχόμαστε να μην υπάρξει και πάλι πρόβλημα από τον ιό Covid-19.

The team arrives at the Infinity hotel in Munich where they will quarantine ahead of the Bundesliga restart [ @itstheicebird]pic.twitter.com/zV5GHSrODt

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 10, 2020