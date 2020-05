Bundesliga: Νέα ανατροπή και ανοιχτή η ημερομηνία επανέναρξης!

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Η Άνγκελα Μέρκελ είχε ζητήσει από τις ομάδες να καθυστερήσουν την επιστροφή τους στη δράση και να δοθεί διάστημα δύο εβδομάδων για την καραντίνα των παικτών και των μελών των ομάδων στις οποίες εντοπίστηκαν τα 10 θετικά κρούσματα κορονοϊού πριν από λίγες μέρες.

Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι τελικά δεν υπάρχει στα έγγραφα η εισήγηση για ακριβές διάστημα δυο εβδομάδων καραντίνας κι έτσι επανέρχεται η ημερομηνία της 15ης Μαΐου για να επιστρέψει το γερμανικό ποδόσφαιρο και να κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι!

Update! Merkel's initial proposal (leaked to media) demanded "a two-week quarantine" for Bundesliga clubs. A second version has now crucially removed the "two-week" bit. One week, as per the league's medical paper, might be seen as sufficient - which would bring us back to May 15

