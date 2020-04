Η Άιντραχτ προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να βοηθήσει τους συμπολίτες της και τους επαγγελματίες υγείας.

Οι οπαδοί της έχουν προβεί σε κινήσεις φιλανθρωπίας για να συγκεντρωθούν έσοδα για παιδιά και οικογένειες και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκαν κοντά στους γιατρούς που είναι οι απόλυτοι ήρωες της τρομερά δύσκολης εποχής που διανύουμε.

Οι Ζέλσον Φερνάντες και Φίλιπ Κόστιτς, μαζί με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μπρούνο Χίμπνερ, βρέθηκαν στην κλινική Helios του Wiesbaden το απόγευμα της Τρίτης, συνομίλησαν με τους γιατρούς για να τους προσφέρουν στήριξη και χάρισαν μια υπογεγραμμένη φανέλα.

.@GelsonFernandes, Filip Kostic and Bruno Hübner visited the Helios Clinic in Wiesbaden yesterday to get an insight into the challenges faced by medical staff at the moment and to pass on their gratitude. #AufJetzt #SGE pic.twitter.com/sFfTSuk4Md

