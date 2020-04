ΜένουμεΣπίτι: Ο Μίλερ... καλπάζει στην προπόνηση μαζί με το άλογο του (vid)

Η οικογένειά Μίλερ ίσως και να είναι η πιο ενδιαφέρουσα στον αθλητισμό της Γερμανίας, με τον Τόμας να μην αφήνει ποτέ τους followers του με παράπονο.

Αυτή τη φορά πρωταγωνίστησε σε νέο, θεότρελο βίντεο, όπου προπονείται μαζί με το άλογό του, τον Ντέιβ και… αντιγράφει τον καλπασμό του με μεγάλη επιτυχία.

Δείτε την επική σκηνή που κοινοποίησε και η Μπάγερν Μονάχου στο twitter:

Weekend training in the Müller household

How are you keeping fit at the moment? #MiaSanMia @esmuellert_ pic.twitter.com/UhOODzTpTO

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 26, 2020