Μπάγερν: Χειρουργείο και για τον Κουτίνιο!

Που να είχε, δηλαδή, και αγωνιστικές υποχρεώσεις η Μπάγερν Μονάχου! Την Τρίτη (21/4), ο Κορεντίν Τολισό υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αστράγαλο και θα μείνει δύο μήνες εκτός δράσης.

Και, τρεις ημέρες αργότερα, ο βαυαρικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι από το χειρουργείο πέρασε και ο Φιλίπε Κουτίνιο, λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο. Το πρόβλημα του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, πάντως, είναι λιγότερο σοβαρό από αυτό του Γάλλου μέσου και σε δύο εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει την αποθεραπεία του.

Ο δεξιός αστράγαλος ταλαιπωρεί μόνιμα τον Κουτίνιο, από την εποχή που ήταν στην Λίβερπουλ και τραυματίστηκε σοβαρά, σε αγώνα με την Σάντερλαντ. Και έκτοτε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αντιμετωπίζει προβλήματα στο συγκεκριμένο σημείο.

Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK

