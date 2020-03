Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά ποδοσφαιρικά βίντεο που μπορεί να βρει κανείς ή να θυμάται, καθώς δεν μετράει και τόσα πολλά χρόνια πίσω.

Παρ' όλα αυτά, είναι τέτοιο το σκηνικό που δεν ξεχνιέται...

Ο Ρόμπεν γίνεται αλλαγή, ο Κάρλο Αντσελότι του δίνει το χέρι, ο Ολλανδός είναι τρομερά εκνευρισμένος και το αποφεύγει, ενώ στον πάγκο οι Ραφίνια, Τσάμπι Αλόνσο, Μπόατενγκ και Ριμπερί κρύβονται να μην τους δει που γελούν!

Δείτε το βίντεο:

OTD in 2017, Arjen Robben REALLY did not want to be substituted!

His teammates' reactions to it happening were absolutely amazing...

Robben =

Bayern bench = pic.twitter.com/eURhlymn95

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 19, 2020