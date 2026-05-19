Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την Έλβερσμπεργκ, που πριν 4 χρόνια αγωνιζόταν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και την επόμενη σεζόν θα παίζει στην Bundesliga.

Οι πιο ωραίες ιστορίες, τις περισσότερες έχουν τις πιο αναπάντεχες αφετηρίες. Πατέρας και γιος Χόλτσερ απλά χαλάρωναν και έπιναν μπύρες πριν περίπου 10 χρόνια, όταν πήραν μία πολύ σημαντική απόφαση. «Καθόμασταν, απολαμβάναμε τις μπύρες μας και κάποια στιγμή αρχίσαμε να συζητάμε για το αν θα ήταν δυνατό να φτάσουμε την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία μέσα από σοβαρό και λογικό σχεδιασμό». Αυτό είχε αποκαλύψει ο Φρανκ, πλέον πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, σε συνέντευξή του στην BZ για το πώς ξεκίνησε η ξέφρενη πορεία της Έλβερσμπεργκ. Εκείνο που δεν αποκάλυψε ήταν πόσες μπύρες είχαν ήδη πιει, πριν συζητήσουν τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους.

Όταν αποφάσισε να επενδύσει στην ομάδα του χωριού του τον Φεβρουάριο του 1990, εκείνη βρισκόταν στην τελευταία θέση της Landesliga Nord-Ost (ερασιτεχνική κατηγορία) και χρωστούσε σχεδόν 1 εκατ. μάρκα. Ο δρόμος για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου ήταν δύσκολος, χρειάστηκε πολλά χρόνια, μία στιγμή έμπνευσης μπροστά σε δύο μεγάλα ποτήρια UrPils και δουλειά. Πολλή δουλειά. Φρανκ και Ντόμινικ (νυν πρόεδρος) Χόλτσερ είχαν παίξει ποδόσφαιρο στα νιάτα τους, πριν ασχοληθούν με την Ursapharm, την – αρχικά – οικογενειακή τους φαρμακοβιομηχανία και την απογειώσουν. Έβαλαν πολλά χρήματα στον σύλλογο ως σπόνσορες, ως ντόπιοι επενδυτές, ενώ μέχρι το 2011 ο πρώτος πέρασε αρκετές φορές και από τον πάγκο ως υπηρεσιακός.



Το πρώτο σημείο καμπής ήρθε το 2018, όταν προσλήφθηκε ο Μπόοκ στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή και μαζί του έφερε για τον πάγκο τον Στέφεν, τον οποίο γνώριζε για πολλά χρόνια. Όταν ο τελευταίος έκανε το ντεμπούτο του, στις εξέδρες ήταν «μάρτυρες» μία ξέφρενης πορείας, που μόλις ξεκινούσε, μόλις 589 οπαδοί. Ήταν τέτοια η ποδοσφαιρική αθωότητα εκείνης της εποχής για την Έλβερσμπεργκ, που ο Ντόμινικ Χόλτσερ συνήθιζε να βλέπει τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας του από έναν λόφο πίσω από την εστία. Με αυτόν τον τρόπο είχε «καλύτερη θέα και ηρεμία», όπως λέει ο ίδιος.

Από τότε, αυτό που έχει πετύχει η Έλβερσμπεργκ είναι απλά μοναδικό: το 2022 ήρθε η άνοδος στην 3η κατηγορία, το 2023 η άνοδος στη 2η κατηγορία, το 2024 η άνετη παραμονή, το 2025 η άνοδος χάθηκε στο 95’ στα μπαράζ με τη Χάιντενχαϊμ και το 2026 ήρθε η άνοδος για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Bundesliga! Έγινε, μάλιστα, η πρώτη ομάδα από το Ζάαρλαντ που θα αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία μετά τη Ζάαρμπρικεν πριν από 33 χρόνια. Η φετινή σεζόν αποδείχθηκε και εκείνη με τις περισσότερες προκλήσεις.



Το περασμένο καλοκαίρι ο Στέφεν έφυγε για να αναλάβει τη Βέρντερ, ενώ αποχώρησαν και αρκετοί βασικοί παίκτες. Η κατάσταση θα ήταν δραματική οπουδήποτε αλλού. Όχι, όμως, στην Έλβερσμπεργκ. Εκεί, απλά όλοι συνέχισαν τη δουλειά τους. Τα ηνία δόθηκαν στον Βίντσεντ Βάγκερ, που είχε δουλέψει μόνο στην 4η κατηγορία, αλλά είχε εντυπωσιάσει τον Μπόοκ στη δεύτερη ομάδα της Χόφενχαϊμ. Ήταν το πιο ταιριαστό προφίλ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι αποχωρήσεις συνεχίστηκαν. Τον Ιανουάριο πουλήθηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης ο Εμπντουταλίμπ για 8 εκατ. ευρώ (τον είχε αγοράσει για 50.000). Ο Βάγκνερ όχι μόνο δεν παραπονέθηκε, αλλά έκανε τις τακτικές προσαρμογές, βρήκε τις λύσεις και στο δεύτερο μισό της σεζόν η ομάδα του πέτυχε ακόμα περισσότερα τέρματα.

Τον Μάρτιο ήταν η σειρά του τεχνικού διευθυντή Μπόοκ να την αφήσει και να υπογράψει στην Ντόρτμουντ. Τη στιγμή του θριάμβου την περασμένη Κυριακή (17/05), ο Βάγκνερ θυμήθηκε τα προβλήματα που έπρεπε να ξεπεράσει η ομάδα του τους προηγούμενους μήνες. «Η άνοδος δεν ήρθε ουρανοκατέβατα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, για να την πετύχουμε. Τα παιδιά χειρίστηκαν εξαιρετικά κάθε δύσκολη κατάσταση και έπαιξαν φανταστικό ποδόσφαιρο. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο την επόμενη σεζόν. Αν δεν τα καταφέρναμε σήμερα, θα ήμουν σε κατάθλιψη για 3 μήνες. Τώρα, μπορώ απλά να είμαι χαρούμενους για τους επόμενους 3 μήνες».

Το πάρτι στην Ursapharm-Arena ξεκίνησε 25’ πριν το φινάλε, όταν ο Μόκβα έκανε το 3-0 επί της Πρόισεν Μίνστερ και εξαφάνισε κάθε αμφιβολία. Λίγα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα, ο εκφωνητής του σταδίου ζήτησε από τους οπαδούς να μην εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς, κανένας δεν τον άκουσε. Ανάμεσα σε εκείνους που αγκαλιάζονταν, σε εκείνους που προσπαθούσαν να κόψουν ένα κομμάτι από το γρασίδι και σε εκείνους που φώναζαν συνθήματα, ο Βάγκνερ κλήθηκε να σχολιάσει το μικρό θαύμα. «Είμαι σχετικά ήρεμος. Ξέρω και έχω κατανοήσει ότι γράψαμε ιστορία. Ένας φίλος μου μού είπε ότι η άνοδός είναι θα σαν να πετάξαμε στο φεγγάρι. Σήμερα, νιώθω ότι προσγειωθήκαμε», θα πει.

Ο 40χρονος τεχνικός αμέσως σκέφτηκε τι περιμένει την ομάδα του στο μέλλον. «Ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε μεγάλα ονόματα στο ρόστερ και να αλλάξουμε το στυλ μας. Ελπίζω ότι όλοι όσοι νιώθουν αυτή την ευφορία σήμερα, θα νιώθουν το ίδιο και σε 5 μήνες. Θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας και θα συνεχίσουμε να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας».

Το Έλβερσμπεργκ δεν είναι καν ξεχωριστή πόλη, καθώς ανήκει στο «Σπίσεν-Έλβερσμπεργκ», δεν διαθέτει σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ το στάδιο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, προκειμένου η χωρητικότητά του να αυξηθεί κατά 50%, που είναι το απαιτούμενο για την αδειοδότηση της Bundesliga. Πόσο θα φτάσει; Στις 15.000 θέσεις, μία για κάθε κάτοικο της πόλης!

59 & 4 - Die SV Elversberg ist der 59. verschiedene Bundesligist, sowie der vierte aus dem Saarland nach dem 1. FC Saarbrücken, dem FC 08 Homburg und Borussia Neunkirchen. Überraschung. pic.twitter.com/OPVEXcERbb — OptaFranz (@OptaFranz) May 17, 2026

Το πόσο μικρό είναι το μέγεθος της περιοχής φαίνεται και από το γεγονός ότι κάθε άνοδος στη Γερμανία πανηγυρίζεται παραδοσιακά στο μπαλκόνι του δημαρχείου. Μόνο που κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση… Όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, ο δήμαρχος Μπερντ Χουφ ζήτησε την κατασκευή μίας σκαλωσιάς μπροστά στο κτήριο. Όταν ο ίδιος ρωτήθηκε για το αν νιώθει ότι η Έλβερσμπεργκ είναι έτοιμη γι’ αυτό που έρχεται, ήταν ξεκάθαρος: «δεν ήμασταν έτοιμοι ούτε για την τρίτη κατηγορία ούτε για τη δεύτερη»…

