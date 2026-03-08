Οπαδοί κατέβηκαν από την εξέδρα και… αποσύνδεσαν το VAR σε αγώνα της Β΄ Γερμανίας!

Απίστευτο περιστατικό στη 2η κατηγορία της Βundesliga, όταν οπαδοί της Χέρτα κατέβηκαν από την εξέδρα και αποσύνδεσαν την οθόνη του VAR τη στιγμή που ο διαιτητής ετοιμαζόταν να εξετάσει πιθανό πέναλτι.

Απίθανο σκηνικό στη 2η κατηγορία της Βundesliga και στην αναμέτρηση της Πρόισεν Μίνστερ με τη Χέρτα. Δύο φίλαθλοι, φορώντας κουκούλες, κατέβηκαν από την εξέδρα, βρέθηκαν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και έβγαλαν από την πρίζα την οθόνη του VAR, τη στιγμή που ο διαιτητής επρόκειτο να ελέγξει μια αμφισβητούμενη φάση. Ενα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ο διαιτητής, Φέλιξ Μπίκελ, κατευθύνθηκε προς την οθόνη για να επανεξετάσει τη φάση, ωστόσο η συσκευή παρέμεινε σκοτεινή και δεν μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί, παρά την αναμονή αρκετών δευτερολέπτων. Τελικά, η απόφαση λήφθηκε από το κέντρο VAR που βρίσκεται στην Κολωνία, το οποίο εξέτασε τη φάση και καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Χέρτα. Μετά τη λήξη του αγώνα, η Πρόισεν εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, καταδικάζοντας το περιστατικό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για προσχεδιασμένη ενέργεια, καθώς λίγο μετά τη βλάβη της οθόνης εμφανίστηκε στην εξέδρα πανό που καλούσε ρητά σε «αποσύνδεση του VAR».