Η Ντόρτμουντ πήρε το διπλό κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου με 3-0 και μείωσε στους 8 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Η Ντόρντμουτ δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου και με 3-0 έφυγε με το διπλό από την έδρα της αντιπάλου. Η ομάδα του Κόβατς σημείωσε την τρίτη σερί νίκη, εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Μπάγερν Μονάχου και μείωσε την ψαλίδα στο -8, καθώς με το τρίποντο αυτό έφτασε τους 42 βαθμούς. Αντιθέτως η Ουνιόν συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα και βρίσκεται στην 9η θέση με 24 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δραστήριοι στο παιχνίδι. Στο 10' ο Σίλβα έκανε φάουλ στον Γκιρασί και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Tσαν, που ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα και έδωσε το προβάδισμα. Στο 53' ο Σκλότεμπεργκ μετά από κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 2-0. Οι Βεστφαλοί ανέβασαν κι άλλο το ρυθμό και στο 84' ο Μπάιερ πήρε την πάσα του Τζομπ Μπέλινγκχαμ και από κοντά πλάσαρε για το τελικό 3-0.