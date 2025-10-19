Η Άιντραχτ άφησε στην έδρα της Φράιμπουργκ δύο βαθμούς (2-2) και έχασε την ευκαιρία να πατήσει τετράδα στην Bundesliga, ενώ η Χόφενχαϊμ πέρασε από την έδρα της Ζανκτ Πάουλι (0-3) επιστρέφοντας στις νίκες.

Η «εφτάψυχη» Φράιμπουργκ αρνήθηκε να χάσει απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκούρφτης. Οι Αετοί κρατούσαν τη νίκη που θα τους εισήγαγε στην 4άδα της βαθμολογίας μέχρι το 87', αλλά ο Γκρίφο τους χάλασε τα σχέδια. Με πανέξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτα ισοφαρίζοντας στο τελικό 2-2. Η Φράιμπουργκ είχε προηγηθεί με τον Σέρχαντ μόλις στο 2', αλλά η Άιντραχτ ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα σε είκοσι λεπτά χάρη στα δύο τέρματα του Μπούκαρντ (18', 38'). Μάλιστα, η Φράιμπουργκ θα μπορούσε να «κλέψει» το παιχνίδι, αλλά το σουτ του Γκρίφο σταμάτησε στο δοκάρι! Στην 7η θέση με 10 βαθμούς έμεινε η Άιντραχτ.

Τριάρα για την Χόφενχαϊμ

Η Χόφενχαϊμ υποχρέωσε την Ζανκτ Πάουλι στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, αφού «άλωσε» την έδρα της με 0-3. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, εκεί όπου η Ζανκτ Πάουλι κατέρρευσε. Τουρέ (54') και Κράμαριτς (59') με δύο γρήγορα τέρματα έθεσαν τις βάσεις της νίκης, την οποία «σφράγισε» στο 79' ο Πρόμελ. Στον πάγκο ο Μανώλης Σάλιακας που δεν αγωνίστηκε καθόλου.