Bundesliga: Η Φράιμπουργκ έβαλε «φρένο» στην Άιντραχτ, τριάρα για την Χόφενχαϊμ
Η «εφτάψυχη» Φράιμπουργκ αρνήθηκε να χάσει απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκούρφτης. Οι Αετοί κρατούσαν τη νίκη που θα τους εισήγαγε στην 4άδα της βαθμολογίας μέχρι το 87', αλλά ο Γκρίφο τους χάλασε τα σχέδια. Με πανέξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτα ισοφαρίζοντας στο τελικό 2-2. Η Φράιμπουργκ είχε προηγηθεί με τον Σέρχαντ μόλις στο 2', αλλά η Άιντραχτ ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα σε είκοσι λεπτά χάρη στα δύο τέρματα του Μπούκαρντ (18', 38'). Μάλιστα, η Φράιμπουργκ θα μπορούσε να «κλέψει» το παιχνίδι, αλλά το σουτ του Γκρίφο σταμάτησε στο δοκάρι! Στην 7η θέση με 10 βαθμούς έμεινε η Άιντραχτ.
Τριάρα για την Χόφενχαϊμ
Η Χόφενχαϊμ υποχρέωσε την Ζανκτ Πάουλι στην τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα, αφού «άλωσε» την έδρα της με 0-3. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο μέρος, εκεί όπου η Ζανκτ Πάουλι κατέρρευσε. Τουρέ (54') και Κράμαριτς (59') με δύο γρήγορα τέρματα έθεσαν τις βάσεις της νίκης, την οποία «σφράγισε» στο 79' ο Πρόμελ. Στον πάγκο ο Μανώλης Σάλιακας που δεν αγωνίστηκε καθόλου.
Η βαθμολογία της Bundesliga
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.