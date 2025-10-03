Χόφενχαϊμ - Κολωνία 0-1: «Απόδραση» και... τετράδα
Το φοβερό γκολ που σημείωσε ο Ελ Μάλα στο 16ο λεπτό, αποδείχθηκε αρκετό για την Κολωνία ώστε να «δραπετεύσει» από την έδρα της Χόφενχαϊμ με τους τρεις βαθμούς της νίκης (0-1) και να «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση της Bundesliga, έστω και προσωρινά.
O Γερμανός, μετά από ένα εξαιρετικό σλάλομ πάτησε περιοχή, προσποιήθηκε και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα της Χόφενχαϊμ για το 1-0 στο 16', σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, καθώς η Κολωνία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της παρά την πίεση των γηπεδούχων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.