Το φοβερό γκολ που σημείωσε ο Ελ Μάλα στο 16ο λεπτό, αποδείχθηκε αρκετό για την Κολωνία ώστε να «δραπετεύσει» από την έδρα της Χόφενχαϊμ με τους τρεις βαθμούς της νίκης (0-1) και να «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση της Bundesliga, έστω και προσωρινά.

O Γερμανός, μετά από ένα εξαιρετικό σλάλομ πάτησε περιοχή, προσποιήθηκε και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα της Χόφενχαϊμ για το 1-0 στο 16', σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, καθώς η Κολωνία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της παρά την πίεση των γηπεδούχων.