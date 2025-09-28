Παρ'ότι έμεινε πίσω στο σκορ, η Στουτγκάρδη πάτησε πεντάδα στην Bundesliga νικώντας την Κολωνία εκτός έδρας (2-1). Έκαναν... στάσεις Φράιμπουργκ και Ουνιόν Βερολίνου.

Έβγαλε αντίδραση, πήρε το δεύτερο σερί τρίποντο και... ανεβαίνει η Στουτγκάρδη. Οι Σουηβοί «λύγισαν» με ανατροπή την Κολωνία εκτός έδρας και σκαρφάλωσαν στην 5η θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, βάζοντας από κάτω τους και την αντίπαλό τους και τη Λεβερκούζεν. Ο Καμίνσκι άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό για τους γηπεδούχους, όμως η χαρά δεν κράτησε πολύ μιας και ο Ντεμίροβιτς στο 28' ισοφάρισε από την άσπρη βουλά. Το παιχνίδι... τούμπα το γύρισε ο Βάγκνομαν, που «χτύπησε» στο 81' και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Λίγο νωρίτερα, Φράιμπουργκ και Χόφενχαϊμ αλληλοεξοντώθηκαν στην έδρα της πρώτης και συμβιβάστηκαν με την ισοπαλία και το 1-1. Τα γκολ έπεσαν βροχή στην αρχή, αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 3' με τον Κούμπλερ και οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Ασλάνι δέκα λεπτά αργότερα. Τίποτα δεν άλλαξε στο ματς, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν στους επτά βαθμούς.

Ούτε το παιχνίδι που έριξε την αυλαία της αγωνιστικής στην Bundesliga είχε νικητή, μιας και Ουνιόν και Αμβούργο «κόλλησαν» στο μηδέν (0-0) στο Βερολίνο.