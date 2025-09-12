Τη μνήμη του σπουδαίου Φραντς Μπεκενμπάουερ τίμησε η Μπάγερν Μονάχου που έκανε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Kaiser έξω από την «Allianz Arena».

Το δικό του επιβλητικό άγαλμα απέκτησε ένας θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, μία εμβληματική προσωπικότητα στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ. Ο Kaiser έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024 σε ηλικία 78 ετών βυθίζοντας στην θλίψη το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η Μπάγερν τίμησε τη μνήμη του με άγαλμα που στήθηκε έξω από την «Allianz Arena», τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής (12/9).

Ο θρυλικός Μπεκενμπάουερ ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών και στην πλούσια καριέρα του πανηγύρισε μεταξύ άλλων το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 και το EURO του 1972.