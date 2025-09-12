Μπάγερν Μονάχου: Τίμησε τη μνήμη του Μπεκενμπάουερ με άγαλμα έξω από την «Allianz Arena» (vid)
Το δικό του επιβλητικό άγαλμα απέκτησε ένας θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου, μία εμβληματική προσωπικότητα στην ιστορία της Μπάγερν Μονάχου, ο Φραντς Μπεκενμπάουερ. Ο Kaiser έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024 σε ηλικία 78 ετών βυθίζοντας στην θλίψη το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Η Μπάγερν τίμησε τη μνήμη του με άγαλμα που στήθηκε έξω από την «Allianz Arena», τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής (12/9).
Enthüllung der Franz-Beckenbauer-Statue auf der Esplanade vor der Allianz Arena! @SkySportDE @SkySportNews pic.twitter.com/i12ZEqK0fbSeptember 12, 2025
Ο θρυλικός Μπεκενμπάουερ ήταν ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών και στην πλούσια καριέρα του πανηγύρισε μεταξύ άλλων το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 και το EURO του 1972.
𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳 𝐁𝐞𝐜𝐤𝐞𝐧𝐛𝐚𝐮𝐞𝐫 - 𝐞𝐢𝐧 𝐒𝐭ü𝐜𝐤 𝐃𝐍𝐀 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞
Tags zuvor war der 80. Geburtstag von Franz Beckenbauer, passend dazu wurde nun das Denkmal zur ewigen Erinnerung an den „Kaiser“ vor der Allianz Arena enthüllt.
🔗 Mehr… pic.twitter.com/XpIds9koN2— FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2025
