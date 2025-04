Την επόμενη μέρα κοιτάζει η Μπάγερ Λεβερκούζεν σε περίπτωση που ο Τσάμπι Αλόνσο αποχωρήσει από το τιμόνι της ομάδας και, όπως αναφέρει το Kicker, οι Γερμανοί κοιτάζουν τον Έρικ Τεν Χαγκ ως πιθανό αντικαταστάτη.

Η σεζόν της Λεβερκούζεν υπό την καθοδήγηση του Τσάμπι Αλόνσο έχει ήδη προκαλέσει μεταγραφικούς κραδασμούς , όχι μόνο για ποδοσφαιριστές, αλλά και για τον πάγκο. Τα σενάρια που συνδέουν τον Βάσκο τεχνικό με τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης πληθαίνουν, και η ομάδα αρχίζει να εξετάζει σοβαρά την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ και το«Kicker», ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της γερμανικής ομάδας είναι αυτό του Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός τεχνικός θεωρείται υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Αλόνσο, σε περίπτωση που εκείνος αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο η Μπάγερ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρά τις δυσκολίες και την αμφισβήτηση που αντιμετώπισε στην Premier League, ο Τεν Χαχγκ διαθέτει ένα δυνατό βιογραφικό. Με επιτυχημένες θητείες, κυρίως στον Άγιαξ, έχει χτίσει φήμη ως προπονητής που επενδύει στους νέους παίκτες..



Yes, Erik ten Hag is a serious candidate for Bayer 04 Leverkusen!



As reported by @kicker_B04, the 55-year-old Dutchman is on their shortlist, although there have not yet been any concrete talks with him. But Leverkusen have gathered information on Ten Hag as they explore… pic.twitter.com/AmxRdEXIew