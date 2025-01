Το σήριαλ της ανανέωσης του Αλφόνσο Ντέιβις με την Μπάγερν φαίνεται να έχει αίσιο τέλος, με τον Καναδό να ανανεώνει μέχρι το 2030.

H Athletic αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του Αλφόνσο Ντέιβις με την Μπάγερν, κάτι το οποίο έχουν κυνηγήσει πολύ οι Βαυαροί τους τελευταίους μήνες. Δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να τους τον στερήσει και τελικά οι προσπάθειες αυτές φαίνεται να απέδωσαν καρπούς.

Το Sky Sports κάνει τώρα λόγο για συμφωνία ανάμεσα στους Γερμανούς και τον παίκτη τους για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Να υπενθυμίσουμε ότι το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, όμως πλέον μένουν ελάχιστες λεπτομέρειες μέχρι να ολοκληρωθεί και το τυπικό της διαδικασίας, κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Χάνσι Φλικ και το επιτελείο του.

Οι Βαυαροί προσπάθησαν να δελεάσουν τον 25χρονο αυξάνοντάς του τις απολαβές στα 15 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Μάλιστα, στη μεταξύ τους συμφωνία προβλέπεται κι ένα μπόνους ποσό για την υπογραφή του, μαζί με άλλα πριμ που θα λάβει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Ο Καναδός είναι κάτοικος Μονάχου από το 2019 και έκτοτε έχει σκοράρει 12 γκολ κι έχει μοιράσει 34 ασίστ μέσα σε 219 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπάγερν.

🚨🔴 EXCL detail | Alphonso #Davies is now on the verge of extending his contract with FC Bayern until 2030, as revealed on Friday.



The new term (previously, negotiations focused on 2029) has been the key detail leading to the breakthrough.



Salary: approximately €15m gross,… pic.twitter.com/7dcKCL3BuU