Λεπτομέρειες φαίνεται πως χωρίζουν Αλφόνσο Ντέιβις και Μπάγερν από οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον Καναδό στο Μόναχο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μορφή ντόμινο έχουν πάρει οι θετικές εξελίξεις στη Μπάγερν σχετικά με τις ανανεώσεις των κρίσιμων συμβολαίων εντός της ομάδας. Πρώτα κυκλοφόρησαν τα νέα για την επικείμενη συμφωνία με τον Τζαμάλ Μουσιάλα που αναμένεται να δεσμευτεί στους Βαυαρούς με νέο πολυετές συμβόλαιο και πλέον σειρά παίρνει ο Αλφόνσο Ντέιβις.

Αν και ο Καναδός φλέρταρε έντονα για μήνες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τελικά όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στο Μόναχο για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το «Athletic», οι δυο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους που εκπνέει το καλοκαίρι του 2025 και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες προς διευθέτηση.

Όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα, η πρόταση της Μπάγερν αφορά επέκταση για ακόμα τέσσερα χρόνια και όλα δείχνουν πως οι δυο πλευρές σύντομα θα καταλήξουν σε οριστική συμφωνία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με ομάδες της Premier League παρακολουθούν τις εξελίξεις, όμως εκτός ενός συγκλονιστικού απροόπτου ο Καναδός θα συνεχίσει να γράφει.... χιλιόμετρα στα γήπεδα της Γερμανίας με τη φανέλα των Βαυαρών.

