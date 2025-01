Στο στόχαστρο (και) της Άιντραχτ Φρανκφούρτης ο Στέφανος Τζίμας σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης εισέρχεται στη «μάχη» για τον Στέφανο Τζίμα! Η γερμανική ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του 19χρονου επιθετικού τον χειμώνα, αλλά αυτή τη στιγμή το σενάριο... μοιάζει δύσκολο.

Ταυτόχρονα, ο 19χρονος επιθετικός παραμένει ψηλά στη λίστα των Αετών για το καλοκαίρι, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο νεαρός στράικερ της Νυρεμβέργης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Σύμφωνα με το «Sky Sport», η Νυρεμβέργη σκοπεύει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του, ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΠΑΟΚ με στόχο στη συνέχεια να τον πουλήσει για 25 εκατομμύρια συν μπόνους.

Με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου έχει σκοράρει 27 γκολ και έχει μοιράσει 6 ασίστ σε 67 εμφανίσεις.

🚨🦅 EXCL | Eintracht Frankfurt have entered the race for Stefanos #Tzimas!#SGE are considering a winter transfer, but that is currently unlikely. Otherwise, he remains a concrete target for the upcoming summer. Talks have begun.



FCN want to activate the €18m buy option for… pic.twitter.com/7bUL25CUp7