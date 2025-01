Ο Στέφανος Τζίμας παρουσιαζόταν το τελευταίο διάστημα ως ένας από τους μεταγραφικούς στόχους της Λίβερπουλ από ορισμένα αγγλικά ΜΜΕ, κάτι που δεν επιβεβαίωσε ο έγκυρος ρεπόρτερ του «Athletic», Τζέιμς Πιρς.

Η μεταγραφολογία γύρω από τον Στέφανο Τζίμα έχει φουντώσει για τα... καλά και στον «χορό» έχουν μπει ήδη αρκετές ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο, μεταξύ των οποίων και η Λίβερπουλ.

Οι Reds παρουσιάζονταν το τελευταίο διάστημα ως ένας από τους «μνηστήρες» για τον 18χρονο Έλληνα στράικερ που διαπρέπει με τη φανέλα της Νυρεμβέργης (ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ), με την ιστοσελίδα «anfieldwatch» να κάνει λόγο για επίσκεψη του επικεφαλής σκάουτ των Κόκκινων στη Γερμανία προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο μεταγραφής του στο «Άνφιλντ».

Ωστόσο, νέο δημοσίευμα αναφέρει, πλέον, πως η Λίβερπουλ δεν ενδιαφέρεται για τον νεαρό επιθετικό. Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του «Athletic» σε θέματα Λίβερπουλ, Τζέιμς Πιρς, μεταδίδει πως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πλευρά των Reds για τον Τζίμα, παρά τις φήμες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα και συνδέουν το κλαμπ με τον ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου.

«Η Λίβερπουλ δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να κινηθεί για τη μεταγραφή του Στέφανου Τζίμα. Έχει συνδεθεί με τον έφηβο στράικερ που αγωνίζεται ως δανεικός στη Νυρεμβέργη από τον ΠΑΟΚ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιρς.

Liverpool have no interest in pursuing a deal for Stefanos Tzimas. Been linked with teenage Greek striker who is currently on loan at FC Nurnberg on loan from PAOK. #LFC