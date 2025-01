Η Ντόρτμουντ βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο, με τον Νούρι Σαχίν να έχει την τελευταία του ευκαιρία στον αγώνα με τη Μπολόνια για να σώσει τη θέση του στον πάγκο.

Η Ντόρτμουντ διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της τελευταίας δεκαετίας, με την πίεση στον Νούρι Σαχίν να έχει φτάσει στο... ζενίθ. Τρεις συνεχόμενες ήττες στην Bundesliga έχουν οδηγήσει τους Βεστφαλούς στη 10η θέση της βαθμολογίας, με μόλις 25 βαθμούς. Η απόσταση από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη μοιάζει πλέον χαοτική, ενώ η ομάδα δείχνει ανίκανη να αντιδράσει.

Η τελευταία απογοήτευση ήρθε με την ήττα από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (2-0), όπου τα αμυντικά κενά της Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκαν οι Εκιτίκε και Χόιλουντ. Αυτή η ήττα ακολούθησε τη συντριβή από τη Χόλσταϊν Κίελ (4-2). Ο Σαχίν βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση. Ο επικείμενος αγώνας της Τρίτης (21/1, 22:00 ) με τη Μπολόνια για το Champions League είναι καθοριστικός, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για να διατηρήσει τη θέση του.

Σε περίπτωση νέας αποτυχίας σύμφωνα με το «SkySport» , η αποχώρηση του 36χρονου τεχνικού μοιάζει αναπόφευκτη. Το όνομα του Έρικ τεν Χαγκ ακούγεται ήδη έντονα ως πιθανός αντικαταστάτης, με τον Ολλανδό να είναι άμεσα διαθέσιμος και να έχει θεαθεί πρόσφατα στο Ντόρτμουντ. Ακόμα για το καλοκαίρι, ο Σεμπάστιαν Χένες της Στουτγκάρδης φαίνεται ως ιδανική λύση.

🚨⚫️🟡 Nuri #Sahin faces a decisive UCL match on Tuesday in Bologna to secure his position as head coach of Borussia Dortmund. #BVB



Should Sahin be forced to leave, Erik ten Hag is considered a serious candidate, as previously revealed. This is partly because he would be… pic.twitter.com/bh3tglfo0S