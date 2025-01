Το deal ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Άστον Βίλα για τον Ντόνιελ Μάλεν έχει ολοκλρωρθεί σύμφωνα με τον Πάτρικ Μπέργκερ, με τον 25χρονο Ολλανδό να μετακομίζει στο Μπέρμιγχαμ αντί συνολικά 30 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση της γραμμής κρούσης της ήταν προτεραιότητα για την Άστον Βίλα, με τον Ουνάι Έμερι να καταλήγει στον Ντόνιελ Μάλεν για το δεξί άκρο της επίθεσης. Ο Ολλανδός επιθετικός αγωνιζόταν στην Ντόρτμουντ από το καλοκαίρι του 2021, με τους Βεστφαλούς να βρίσκονται εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους.

Ο Πάτρικ Μπέργκερ αποκάλυψε ότι οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του παίκτη στους Villans, αντί του ποσού των 30 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Λίγες λεπτομέρειες εκκρεμούν μέχρι να ολοκληρωθεί το deal και να λάβει επίσημη μορφή η μεταγραφή.

Ο Μάλεν βρίσκεται εκτός αποστολής για την αυριανή (14/1) αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Χόλσταϊν Κίελ για την Bundesliga κι εντός των επόμενων ημερών θα ταξιδέχει με προορισμό το Νησί για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει.

Ο Ολλανδός επιθετικός κατά τη διάρκεια της θητείας του στην BVB κατέγραψε 132 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με 39 γκολ και 20 ασίστ.

