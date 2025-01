Σύμφωνα με το γερμανικό «Sky Sports», η Ντόρτμουντ πιέζει για να αποκτήσει ως δανεικό τον Μάρκους Ράσφορντ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Με τον Μάρκους Ράσφορντ να βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Άγγλο ποδοσφαιριστή πληθαίνουν.

Είχε γίνει ήδη γνωστό ότι οι Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Μίλαν και Ντόρτμουντ ξεκίνησαν τις επαφές τους με τους Κόκκινους Διάβολους, με το γερμανικό «Sky Sports» να αναφέρει ότι οι Βεστφαλοί έχουν αρχίσει να πιέζουν την κατάσταση, θέλοντας τον Άγγλο ως δανεικό. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ντόρτμουντ έχει ξεκινήσει νέο γύρο συζητήσεων και προσπαθεί να έρθει συμφωνία με την Γιουνάιτεντ.

Borussia Dortmund are pushing to sign Manchester United forward Marcus Rashford, according to Sky Germany 🚨 pic.twitter.com/92yLh90w2T