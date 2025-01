Μπάγερν και Τζαμάλ Μουσιάλα αναμένεται να οριστικοποιήσουν την ανανέωση της συνεργασίας τους μέσα στον επόμενο μήνα, με το νέο συμβόλαιο ωστόσο να εμπεριέχει δυο ρήτρες αποδέσμευσης!

Η Μπάγερν παλεύει σε πολλαπλά μέτωπα σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις ανανέωσης που εκκρεμούν εντός της ομάδας, δουλεύοντας παράλληλα για να κρατήσει τους Αλφόνσο Ντέιβις, Λερόι Σανέ και Τζαμάλ Μουσιάλα για τα επόμενα χρόνια.

Και σε ό,τι αφορά την περίπτωση του τελευταίου φαίνεται να υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany» στη Μπάγερν εκφράζουν βεβαιότητα πως το deal μεταξύ των δυο πλευρών είναι απλώς θέμα χρόνου και αναμένεται να διευθετηθεί μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Το μόνο που τους χωρίζει είναι το θέμα του μισθού, με πολλαπλά ρεπορτάζ πάντως να τονίζουν πως ο Μουσιάλα θα υπογράψει με οικονομικούς όρους που θα τον κατατάξουν ως τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο του ρόστερ, πίσω μόνο από τον Χάρι Κέιν που αμείβεται με 25 εκατομμύρια το χρόνο.

Παρόλα αυτά στη συμφωνία πρόκειται να υπάρξουν δυο διαφορετικές ρήτρες αποδέσμευσης που θα δώσουν την ευκαιρία σε άλλα κλαμπ να «τεστάρουν» τη Μπάγερν εν ευθέτω χρόνω.

Συγκεκριμένα η «BILD» προσθέτει πως η πρώτη ρήτρα αποδέσμευσης θα ανέρχεται στα 175 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όταν απομένει ένας μέχρι τη λήξη του νέου συμβολαίου, θα ενεργοποιηθεί η δεύτερη ρήτρα που θα ρίξει το ποσό στα 100 εκατομμύρια.

Σε κάθε περίπτωση Μπάγερν και Μουσιάλα αναμένεται να χαράξουν μια κοινή πορεία και για τα επόμενα χρόνια, με το νέο συμβόλαιο να φημολογείται πως θα έχει διάρκεια μέχρι το 2030.

🚨🆕 Jamal #Musiala’s contract extension with FC Bayern will happen!



It was never in doubt, as always reported, and he will extend with a release clause.



Negotiations between Bayern and Musiala have advanced, but the deal is not done yet, as there is no agreement on the salary… pic.twitter.com/JJS2mGWc3w