Το Kicker κάνει λόγο για επέκταση του συμβολαίου του Βιρτς στη Λεβερκούζεν, κάτι που σημαίνει ότι ο Γερμανός στράικερ θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται για τις Ασπρίνες πάρα τους «μνηστήρες» που τον πολιορκούν.

Εδώ πολλούς μήνες γίνονται εικασίες σχετικά με το μέλλον του Φλοριάν Βιρτς, με τα δημοσιεύματα να λένε ότι ο 21χρονος ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από τη Λέβερκούζεν στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο, αυτό το σενάριο φαίνεται πλέον να αποκλείεται, καθώς σύμφωνα με το Kicker, ο διεθνής Γερμανός υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τις Ασπιρίνες.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μπάγερ Λεβερκούζεν επέκτεινε το συμβόλαιο του Βιρτς που λήγει το 2027, για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ ο ίδιος θα λαμβάνει αυξημένες απολαβές με νούμερα ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου. Έτσι, ο ετήσιος μισθός του μπορει να περιλαμβάνει διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων.

Ωστόσο, τα χρήματα αυτά παραμένουν λιγότερα από τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή και περισσότερα που θα μπορούσε να βάλει στην τσέπη του αν αποφάσιζε να ενταχθεί στην Μπάγερν Μονάχου το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι Βαυαροί ενδιαφέρονται για τον Βιρτς εδώ και καιρό, αλλά με την τωρινή επέκταση του συμβολαίου του τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Το Sky Germany υποστήριζε ότι η απόφαση του 21χρονου να αφήσει τη Λεβερκούζεν για την Μπάγερν ήταν ειλημμένη, όμως η ομάδα του Βενσάν Κομπανί θα πρέπει να περιμένει περισσότερο προκειμένου να εκπληρώσει αυτόν τον στόχο. Ο Βιρτς συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις στην Bundesliga, μετά την ασύλληπτη περσινή σεζόν κι έχει έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 14 εμφανίσεις.

🚨 BREAKING: Real Madrid target Florian Wirtz has extended his contract with Bayer Leverkusen. It’s done. @kicker pic.twitter.com/i03iqmtAC9