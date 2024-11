Η Μπάγερν Μονάχου έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανανέωση του Αλφόνσο Ντέιβις και προχωρά τις επαφές για νέο συμβόλαιο, κόντρα στις επιδιώξεις Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ενδιαφέρονται για τον Καναδό μπακ.

Το όνομα του Αλφόνσο Ντέιβις εμπλέκεται έντονα το τελευταίο διάστημα σε μεταγραφικά σενάρια με βασική υποψήφια τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά εσχάτως και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, η Μπάγερν Μονάχου δεν δείχνει καμία πρόθεση να αφήσει τον Καναδό μπακ να αποχωρήσει και βάζει ήδη πλώρη για την ανανέωσή του.

Όπως αναφέρει ο Γερμανός ρεπόρτερ, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί έχουν αρχίσει ήδη τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ταχύτατου δεξιού οπισθοφύλακα για νέο πολυετές συμβόλαιο, με στόχο να τον «δέσουν» στο Μόναχο και να... ξεμπερδέψουν μια ώρα αρχύτερα με τους «μνηστήρες» και την πιθανότητα να αποχωρήσει ως ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Το ίδιο δημοσίευμα, πάντως, αναφέρει πως η Μπάγερν προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο και έχει ήδη «στοχεύσει» στους πιθανούς αντικαταστάτες του 24χρονου Καναδού, με τον Τεό Ερναντέζ της Μίλαν και τον Ντάβιντ Ράουμ της Λειψίας να είναι οι επικρατέστεροι.

🚨🔴 FC Bayern‘s clear priority, as internally reaffirmed in recent days, is the contract extension of Alphonso #Davies. Concrete talks about a new deal beyond 2025 are underway.



Replacement candidates: Theo Hernandez remains on the list. David Raum is one name among many… pic.twitter.com/0oZCADJiAr