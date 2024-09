Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε πως ο Σάσα Μποέι υπέστη ρήξη μηνίσκου στην προπόνηση της ομάδας.

Η ατυχία δεν έχει σταματημό για τον Σάσα Μποέι από τότε που πήρε την μεγάλη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου από την Γαλατάσαραϊ, μία μετακίνηση που κόστισε στους Βαυαρούς 30 εκατ. ευρώ.

Μετά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον Γενάρη, λίγο αφότου πήγε στην γερμανική ομάδα, τραυματίστηκε σοβαρά και στην αρχή της φετινής σεζόν. Στην κυριακάτική προπόνηση, ο 24χρονος Γάλλος δεξιός μπακ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Χρειάστηκε λοιπόν να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που συνέβη ήδη κι έτσι θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπάγερν Μονάχου.

Η ανακοίνωση των Βαυαρών:

Sacha Boey suffers a torn meniscus and will be out for several weeks. 😕



Get well soon, Sacha! 🙏