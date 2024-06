Η Μπάγερν Μονάχου προσπάθησε να υπογράψει το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, πριν από το ξέσπασμά του στη La Liga, όταν ήταν 14 ετών.

Σύμφωνα με το Sky Germany, η Μπάγερν Μονάχου εξέτασε την υπογραφή του Λαμίν Γιαμάλ όταν ήταν μόλις 14 ετών και θεωρήθηκε τότε «κορυφαίος» στόχος για τους Βαυαρούς.

Οι τότε επικεφαλής της στελέχωσης της ομάδας, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς και Μάρκο Νέπε, ήθελαν πολύ να τον φέρουν στην «Αλιάνζ Αρίνα» και έβλεπαν τις τεράστιες δυνατότητές του. Ωστόσο, ο εξτρέμ δεν έβλεπε κανένα λόγο να φύγει από την Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαμάλ εντυπωσιάζει αυτή τη στιγμή με την Ισπανία στο Euro 2024, παρότι είναι μόλις 16 ετών ακόμα. Ξεκίνησε βασικός και στα δύο παιχνίδια της «ρόχα» με την Ιταλία και την Κροατία, και ενδιάμεσα φροντίζει να ολοκληρώνει τα μαθήματά του.

Την περασμένη σεζόν σημείωσε πέντε γκολ και οκτώ ασίστ στις 37 εμφανίσεις του με την Μπαρτσελόνα στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο προπονητής της Ισπανίας Λουίς ντε λα Φουέντε έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για τον νεαρό.

People from Bayern watched Lamine Yamal in the UEFA Youth League 3 years ago and even met his former agent Iván de la Peña in 2022. The transfer did not materialize because the player saw no reason to leave Barcelona.



