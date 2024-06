Νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου για τον Πάβλοβιτς

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Αλεκσάνταρ Πάβλοβιτς, που έμεινε τελευταία στιγμή εκτός από το Euro 2024 και την ομάδα της εθνικής Γερμανίας εξαιτίας μιας αμυγδαλίτιδας που τον ταλαιπωρούσε, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Μπάγερν Μονάχου, το οποίο θα τον κρατήσει στην γερμανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Οι Βαυαροί επιβράβευσαν με τον τρόπο αυτό τον 20χρονο αμυντικό μέσο για την πολύ καλή σεζόν που έκανε, κατά την οποία κέρδισε μία θέση στο ροτέισον πρώτης ομάδας, φτάνοντας συνολικά τις 22 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε κιόλας δύο γκολ κι έδωσε και δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.600 λετπά που αγωνίστηκε.

Ο Πάβλοβιτς βρίσκεται στην Μπάγερν Μονάχου από την ηλικία των επτά ετών και γι' αυτό εκείνη ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου με το παρακάτω εικαστικό, όπου απεικονίζεται εκείνος δίπλα στον μικρό εαυτό του να παρακολουθεί τον ίδιο στην τηλεόραση, στον τοίχο πίσω από την οποία υπάρχουν κάδρα του Λαμ και του Σβαϊστάιγκερ.

The stuff that dreams are made of 🥹#Pavlović2029 #MiaSanMia pic.twitter.com/wq6CDuZW8q