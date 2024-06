Ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς τέθηκε νοκ άουτ από το EURO 2024 λόγω αμυγδαλίτιδας, με τον Εμρέ Τσαν να καλύπτει το κενό του στην τελική 26αδα της Γερμανίας για το EURO 2024.

Πρόβλημα στη Γερμανία λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη του EURO 2024. Η οικοδέσποινα του φετινού ευρωπαϊκού δεν θα έχει τελικά στην αποστολή της τον Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς καθώς ο Γερμανός χαφ τέθηκε νοκ άουτ σχεδόν δύο ημέρες πριν από την πρεμιέρα της πατρίδας του με τη Σκωτία στην «Allianz Arena».

Σύμφωνα με τους Γερμανούς, ο Πάβλοβιτς ταλαιπωρείται με αμυγδαλίτιδα τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν να αναγκάζεται να τον αφήσει εκτός την τελευταία στιγμή. Τη θέση του στην τελική 26αδα του νεαρού τεχνικού την πήρε ο Εμρέ Τσαν, με τον χαφ της Ντόρτμουντ να αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στο στρατόπεδο της Γερμανίας ώστε να ενσωματωθεί άμεσα.

Ο Πάβλοβιτς δεν αγωνίστηκε στο φιλικό παιχνίδι της Γερμανίας με την Ελλάδα, έχοντας μόλις μια συμμετοχή με το εθνόσημο.

