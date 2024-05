Η επόμενη ημέρα του Τζόλη μετά το «σοκ» της Φορτούνα Ντίσελντορφ (vid)

Η Φορτούνα Ντίσελντορφ «κατάφερε» να μην πάρει το «εισιτήριο» της ανόδου στα γερμανικά «σαλόνια» και ναι μεν πλέον η ρήτρα για τον Τζόλη φέρεται να «έπεσε», όμως οι πιθανότητες παραμονής του παίκτη στη Ρηνανία μειώθηκαν αισθητά.

Τα πάνω-κάτω ήρθαν στη Γερμανία καθώς η Μπόχουμ έφτασε σε μία «μυθική» ανατροπή, αφού κέρδισε 3-0 τη Φορτούνα στο Ντίσελντορφ, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου μεταξύ τους αγώνα και μετά πήρε και τη «ρώσικη» ρουλέτα» των πέναλτι, εξέλιξη που την κράτησε στα εκεί «σαλόνια» και στέρησε την άνοδο από την αντίπαλό της.

Αυτόματα στη Ρηνανία καλούνται να συνέλθουν από το… σοκ που υπέστησαν, ενώ παράλληλα φαίνεται πως αλλάζουν και τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Χρήστου Τζόλη.

Ο Ελληνας φορ είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του club και το «κοντέρ» του έγραψε στη σεζόν 22 γκολ και 10 ασίστ, κάτι που «φωτογράφιζε» πως η Φορτούνα θα ενεργοποιούσε το buy in ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ που διατηρεί στο deal του δανεισμού του από τη Νόριτς. Ακόμη και με σκοπό να τον μεταπωλήσει άμεσα, αφού υπάρχουν πολλοί εκεί ενδιαφερόμενοι όπως η Ουνιόν Βερολίνου και η Γκλάντμπαχ. Οι δε ετήσιες απολαβές του, σε αυτό το ενδεχόμενο και όπως λέγεται στη Γερμανία, θα «φλέρταραν» με το 1,5 εκατομμύριο.

Το ότι δε ο νεαρός στράικερ είναι η αγαπημένος της εξέδρας φαίνεται και στο ότι οι φίλαθλοι ξεκίνησαν πρόσφατα έρανο ώστε να συμβάλουν στην κάλυψη της ρήτρας και συγκεντρώθηκε το συμβολικό ποσό των 20.000 ευρώ.

Τώρα όμως που η Φορτούνα δεν προβιβάστηκε η οψιόν, όπως τονίζεται στη χώρα, «έπεσε» στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ (σ.σ. τα πέντε αφορούσαν το ενδεχόμενο ανόδου), όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό που σπάνια δαπανά η Φορτούνα και δύσκολα προχωρά σε ανάλογες κινήσεις (σ.σ. πριν από μερικά χρόνια είχε πάρει με τόσα τον Ντάβιντ Κοβνάτσκι από την Σαμπντόρια, μετά πωλήθηκε στη Βέρντερ Βρέμης).

Αυτό που «βγαίνει» από το «Merkur Spiel-Arena» είναι πως η περίπτωση του Τζόλη είναι αρκετά δύσκολη, με γνώμονα δε ότι και ο 22χρονος επιθετικός δεν θα θέλει να παίξει ξανά στη 2η γερμανική κατηγορία. Αρα επί του παρόντος θα επιστρέψει στη Νόριτς όπου δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δύο σεζόν (σ.σ. ως το 2026) αλλά στη Γερμανία θεωρούν πολύ πιθανό να το ενδεχόμενο να επιστρέψει εκεί αλλά για λογαριασμό άλλης ομάδας.

Το όλο θέμα «παρακολουθεί» και ο ΠΑΟΚ που διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 17,5%, άρα εάν για παράδειγμα η Φορτούνα καταβάλει τη ρήτρα για τη 2. Bundesliga που υπολογίζεται στα 3,5 εκατομμύρια, θα λάβει περίπου 600.000 ευρώ. Σε εκείνη για την Bundesliga θα έπαιρνε 875.000 ευρώ!

Ο παίκτης πάντως μετά το χθεσινοβραδινό παιχνίδι σχολίασε πως «στο ποδόσφαιρο έχεις περισσότερες μέρες απογοήτευσης παρά χαράς. Είναι μία από τις χειρότερες μέρες της ζωής μου. Ο κόσμος; Με αγάπησε. Ποτέ δεν ένιωσα κάτι αντίστοιχο στη ζωή μου. Οι φίλοι της Φορτούνα θα βρίσκονται για πάντα στην καρδιά μου».

