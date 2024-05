Πάρτι στήθηκε στη «BayArena» για τη γιορτή μιας ιστορικής σεζόν, με τη Λεβερκούζεν να παρουσιάζει στον κόσμο της τις δυο κούπες που κατέκτησε.

Η σεζόν 2023/2024 απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα για τη Λεβερκούζεν! Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο για πρώτη φορά κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Γερμανία και μάλιστα αήττητη, ενώ το συνδύασε λίγο καιρό αργότερα και με το Κύπελλο.

Το όνειρα για τρεμπλ βέβαια μπορεί να εξανεμίστηκαν μετά τη βαριά ήττα με 3-0 στον τελικό του Europa League, όμως η απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου δεν θα μπορούσε να σταθεί αρκετή για να βάλει.... φρένο στους πανηγυρισμούς.

Συγκεκριμένα στη «BayArena» στήθηκε πάρτι για τις δυο κούπες που παρουσιάστηκαν μαζί μπροστά στο κοινό της Λεβερκούζεν, με τον κόσμο να αποθεώνει τον Τσάμπι Αλόνσο και τους ποδοσφαιριστές του.

🇩🇪 Bayer Leverkusen are back at their stadium to present the Bundesliga & DFB Pokal titles! 🤩🏆 pic.twitter.com/UiY2eOdo8B