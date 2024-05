Έπειτα τις απανωτές... χυλόπιτες, η Μπάγερν κατάφερε να βρει τον επόμενο προπονητή της, με τον Βινσέντ Κομπανί να αναμένεται στο Μόναχο για να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Βαυαρούς.

Κι όμως, η Μπάγερν κατάφερε να βρει προπονητή. Μετά τα συνεχόμενα... άκυρα από Νάγκελσμαν και Σμιντ, Ράνγκνικ, οι Βαυαροί κατάφεραν να βρουν τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Τόμας Τούχελ στον πάγκο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν τα έχει βρει σε όλα με τον Βινσέντ Κομπανί και απομένουν τα τυπικά ώστε να σφραγιστεί το deal και ο Βέλγος να αναλάβει επίσημα τους Βαυαρούς. Ο Κομπανί δέχτηκε αμέσως την πρόταση της Μπάγερν και δίχως δεύτερη σκέψη απάντησε θετικά στους Βαυαρούς οι οποίοι βρίσκονται σε επικοινωνία με την Μπέρνλι ώστε να ολοκληρώσουν το deal.

Ο Κομπανί βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Αγγλία και την Μπέρνλι την οποία οδήγησε την περασμένη σεζόν στην άνοδο στην Premier League. Φέτος ωστόσο δεν τα κατάφερε με τους «κλάρετς» και υποβιβάστηκε.

