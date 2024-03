Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου Μαξ Έμπερλ σχολίασε την απόφαση του προπονητή της Λεβερκούζεν Τσάμπι Αλόνσο να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Το κεφάλαιο για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο διευθετήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο όταν ο Ισπανός τεχνικός διαβεβαίωσε, στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Χόφενχαϊμ, ότι θα συνεχίσει στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν!

Ένας από τους συλλόγους που ενδιαφέρθηκαν για τον 42χρονο τεχνικό ήταν η Μπάγερν Μονάχου, με τον αθλητικό διευθυντή της ομάφας, Μαξ Έμπρελ να μιλά για την απόφαση του Αλόνσο να παραμείνει στις ασπιρίνες. «Ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι δεν θα έφευγε από τη Λεβερκούζεν, τον ξέρω», τόνισε.

