Η Μπάγερν Μονάχου κινείται για τον απόκτηση του Φίχριχ της εκπληκτικής Στουτγκάρδης

Σύμφωνα με την «Bild», η Μπάγερν Μονάχου προσπαθεί να κλείσει την μεταγραφή του Κρις Φίχριχ της Στουτγκάρδης.

Η «Bild» έκανε γνωστό πως η Μπάγερν Μονάχου έχει αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση του Κρις Φίχριχ, ενός εκ των πρωταγωνιστών στην καταπληκτική φετινή πορεία της Στουτγκάρδης, η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga.

Ο 26χρονος Γερμανός αριστερός εξτρέμ έχει τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Συνολικά έχει παίξει 30 φορές έχοντας σκοράρει οκτώ γκολ και δώσει επτά ασίστ σε 30 συμμετοχές.

