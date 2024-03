Ο Χάρι Κέιν σκόραρε στην «πεντάρα» της Μπάγερν Μονάχου επί της Ντάρμσταντ και κατέγραψε ακόμα δυο εντυπωσιακά ρεκόρ.

Ασταμάτητος Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος «killer» βρήκε δίχτυα στη νίκη της Μπάγερν Μόναχου επί της Ντάρμσταντ με 5-2, έφτασε τα 37 γκολ σε 35 εμφανίσεις του την τρέχουσα σεζόν και κατέγραψε ακόμα δυο τρομερά ρεκόρ.

Ο 30χρονος αρχηγός των Λιονταριών έφταε τα 31 γκολ και έγινε ο πρώτος «νεοφερμένος» ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει πάνω από 30 γκολ στην Bundesliga. Επιπρόσθετα αυτή είναι η κορυφαία επίδοση του Κέιν σε επίπεδο πρωταθλήματος.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane, first player in Bundesliga history to score 31 goals on debut season.



31 league goals is also the most he's ever scored in a league season, now beating 30 PL goals when he was as Tottenham.



🤖 Today’s goal also means 37 goals in 35 games in all competitions. pic.twitter.com/I0OtMccqh3