Ο διαιτητής του Μπάγερν - Μάιντς Πάτρικ Ίτριχ έσωσε τη ζωή του Ζοσουά Γκιλαβογκ που κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο!

Ο διαιτητής Πάτρικ Ίτριχ έσωσε τη ζωή του ποδοσφαιριστή Ζοσουά Γκιλαβογκί κατά τη διάρκεια του αγώνα που η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε με 8-1 τη Μάιντς στην «Allianz Arena».

Στο 33ο λεπτό του αγώνα, το κεφάλι του Γκιλαβογκί συγκρούστηκε με το γόνατο του συμπαίκτη του Άντονι Κάτσι μετά από μια αψιμαχία με τον Τόμας Μίλερ, και παρέμεινε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα και ο διαιτητής έδειξε σπουδαία αντανακλαστικά σώζοντάς του τη ζωή!

«Αν κάποιος είναι έτσι, πρέπει να δράσεις γρήγορα. Έχω βιώσει πολλές τέτοιες καταστάσεις. Τού είχε γυρίσει η γλώσσα.. Πρέπει να τη βγάλεις και μετά μπορεί να αναπνεύσει ξανά», εξήγησε ο ίδιος ο 'Ιτριχ στον γερμανικό Τύπο μετά το παιχνίδι.

😮 Scary scenes during the Bundesliga game between Bayern and Mainz, when Josuha Guilavogui was accidentally knocked out by teammate Anthony Caci’s knee.



The Mainz midfielder took to social media to thank referee Patrick Ittrich for potentially saving his life. pic.twitter.com/MsGv2guePm