Σύμφωνα με το Athletic η Μπάγερν Μονάχου ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης του δανεισμού του Έρικ Ντάιερ από την Τότεναμ.

Κάτοικος Βαυαρίας θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Έρικ Ντάιερ. Η Μπάγερν Μονάχου απέκτησε τον Βρετανό μεσαμυντικό τον Γενάρη με τη μορφή εξάμηνου δανεισμού από την Τότε με οψιόν ανανέωσης για ακόμα μια σεζόν, η οποία ενεργοποιήθηκε πρόωρα.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν του Athletic οι πρωταθλητές Γερμανίας έκαναν χρήση της οψιόν ανανέωσης και θα τον έχουν στο ρόστερ τους, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2025, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του στην Τότεναμ και η Μπάγερν θα μπορεί να τον αποκτήσει ως ελεύθερος. Θυμίζουμε πως οι Βαυαροί είχαν δώσει τέσσερα εκατομμύρια στους Σπερς για να τον αποκτήσουν.

Ο Ντάιερ μέχρι στιγμής μετράει έξι εμφναίσεις με τους Βαυαρούς στην Bundesliga. Με την Τότεναμ το «κοντέρ» του 30χρονου αμυντικού σταμάτησε στις 364 εμφανίσες, στις οποίες σκόραρε 13 φορλες και έδωσε 12 ασίστ.

🚨 EXCL: Eric Dier loan move to Bayern Munich will become permanent in summer. 30yo joined from Tottenham until end of season + option for 12 more months. Option now triggered. #THFC deal ends in June so joins #FCBayern as free agent to 2025 @TheAthleticFC https://t.co/Ja601NZuOT