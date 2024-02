Τούχελ για τη βαλίτσα που καθόταν: «Έχει μέσα πακεταρισμένα όλα τα πράγματά μου» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ δέχθηκε ερώτηση για την βαλίτσα που καθόταν κατά τη διάρκεια του αγώνα και απάντησε πως την είχε φέρει από το σπίτι έχοντας μέσα όλα τα πράγματά του πακεταρισμένα.

Μπορεί η Μπάγερν Μονάχου να κέρδισε την Λειψία με 2-1 το Σάββατο (24/02), όμως αυτό δεν γλίτωσε τον Τόμας Τούχελ από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην συνέντευξη Τύπου σχετικά με το μέλλον του.

Ένας απ' αυτούς ρώτησε τον Γερμανό τεχνικό κατά πόσο η αλουμινένια βαλίτσα που καθόταν πάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι μία εικόνα του ίδιου με την πακεταρισμένη βαλίτσα, εξαιτίας του διαζυγίου που θα πάρουν οι δύο πλευρές το καλοκαίρι, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες.

Ο Τούχελ απάντησε με μία δόση ειρωνείας στον δημοσιογράφο πως το έκανε σκόπιμα γι' αυτό το λόγο και ότι την έφερε από το σπίτι κι έχει μέσα όλα τα πράγματά του.

Δείτε το απόσπασμα αυτό:

«Ναι, αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός. Την έφερα μαζί μου από το σπίτι, έχει μέσα όλα τα πράγματά μου, όλα πακεταρισμένα».

