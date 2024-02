Στη λίστα της Μπάγερν φέρεται να βρίσκεται και ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ με τους Βαυαρούς να έχουν στα «ραντάρ» τον Νορβηγό σε περίπτωση που απομακρύνουν άμεσα τον Τόμας Τούχελ.

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το μέλλον του Τόμας Τούχελ στην Μπάγερν. Παρότι οι Βαυαροί διαρρέουν ότι εμπιστεύονται ακόμα τον Γερμανό, τα Μέσα της χώρας εξακολουθούν να γράφουν ότι η διοίκηση εξετάζει διάφορες περιτπώσεις με την «BILD» μάλιστα να δημοσιοποιεί μια λίστα πέντε ονομάτων.

Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, η Μπάγερν εξετάζει και τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ! Οι Γερμανοί αναφέρουν ότι ο Νορβηγός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζεται για υπηρεσιακός προπονητής σε περίπτωση φυσικά που η διοίκηση της Μπάγερν αποφασίσει να απομακρύνει τον Τούχελ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Αλόνσο εξακολουθεί να μοιάζει ο μεγαλύτερος στόχος, ωστόσο η περίπτωση του Ισπανού δείχνει να είναι πολύ δύσκολη με τη Λίβερπουλ να έχει το πλεονέκτημα τη δεδομένη στιγμή.

