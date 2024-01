Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ντόρτμουντ φαίνεται να έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία για τον δανεισμό του Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος προβάρει ξανά τα κιτρινόμαυρα μετά από 2,5 χρόνια.

Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκεται η διαδικασία επιστροφής του Τζέιντον Σάντσο στη Ντόρτμουντ! Ο Άγγλος επιθετικός παραμένει παροπλισμένος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους τελευταίους μήνες μετά την διαμάχη του με τον Έρικ Τεν Χαγκ, όμως οι μέρες απραξίας φαίνεται πως θα περάσουν στο παρελθόν.

Σύμφωνα άλλωστε με το «ESPN» οι Βεστφαλοί έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τους Κόκκινους Διάβολους για τον δανεισμό του νεαρού εξτρέμ, ο οποίος προβάρει ξανά τα Κιτρινόμαυρα έπειτα από 2,5 χρόνια.

Το ρεπορτάζ πάντως συμπληρώνει πως απομένουν μερικές λεπτομέρειες που εκκρεμούν προκειμένου το deal να «κλειδώσει» οριστικά, αν και σε αυτή τη φάση όλα δείχνουν πως ο Άγγλος θα ταξιδέψει μέσα στον Ιανουάριο για Γερμανία.

Κάπως έτσι οι Βεστφαλοί μπορούν να κάνουν ξανά δικό τους τον Σάντσο με ένα χαμηλού κόστους «ενοίκιο», ιδίως συγκριτικά με το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ που έβαλαν στα ταμεία τους πίσω στο 2021 όταν τον πούλησαν στη Γιουνάιτεντ.

Τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του ωστόσο δεν του επέτρεψαν ποτέ να ριζώσει στο Μάντσεστερ και η κόντρα του με τον Έρικ Τεν Χαγκ αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στις σχέσεις του με τον αγγλικό σύλλογο.

Manchester United have agreed a deal in principle to send Jadon Sancho on loan to former club Borussia Dortmund, a source has told @RobDawsonESPN.



There are still details to finalise before he's allowed to join up with the Bundesliga side. pic.twitter.com/0JfrxCjKRs