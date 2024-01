Ο Τζέιντον Σάντσο δεν υπολογίζεται από τον Έρικ Τεν Χαγκ και η Ντόρτμουντ προσπαθεί να τον φέρει πίσω στη Βεστφαλία με εξάμηνο δανεισμό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Από τις 14 Σεπτεμβρίου ο Τζέιντον Σάντσο παραμένει στον «πάγο» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Αφού πρώτα είχε ξεσπάσει μέσω Social Media κατά του Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος τον είχε «κόψει» από την αποστολή του ντέρμπι με την Άρσεναλ, αρνήθηκε να απολογηθεί και έκτοτε προπονείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα. Από τη στιγμή που καμιά πλευρά δεν κάνει υποχωρήσεις ο Άγγλος εξτρέμ οδηγείται στην έξοδο και η Ντόρτμουντ προσπαθεί να επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση.

Οι Βεστφαλοί πούλησαν τον 23χρονο winger στους Κόκκινους Διαβόλους το καλοκαίρι του 2021 αντί 85 εκατομμυρίων ευρώ και 2,5 χρόνια αργότερα θέλει να τον φέρει ξανά στο «Signal Iduna Park». Τα δυο κλαμπ βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τον εξάμηνο δανεισμό του Σάντσο, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να φορέσει και πάλι τα κιτρινόμαυρα.

🚀🟡 Exclusive News Jadon #Sancho: ManUtd and Borussia Dortmund are actively working on a loan - as confirmed to me from England.



➡️ Talks about about a six-months-loan ongoing | #MUFC



⚠️ Sancho has to leave ManUtd in winter. The 23 y/o is eager to return to Dortmund ✔️ #BVB… pic.twitter.com/SmK0eZZHws