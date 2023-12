Μαζικές αντιδράσεις προκάλεσε στα γήπεδα της Γερμανίας η απόφαση της DFL να καλωσορίσει ιδιωτικές επενδύσεις στο γερμανικό ποδόσφαιρο, με τους οπαδούς να προχωρούν σε συμβολικές διαμαρτυρίες.

Σθεναρή αντίσταση από την οπαδική τάξη της Γερμανίας βρίσκει η απόφαση του οργανισμού του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη Γερμανία (DFL) να καλωσορίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του επενδύσεις από ιδιώτες.

Οι 36 ομάδες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου που συμμετείχαν στη διαδικασία υπερψήφισαν την ιστορική αλλαγή και άναψαν το πράσινο φως για την πώληση ενός ποσοστού των τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε εξωτερικό επενδυτή, με τα γήπεδα στη Bundesliga ωστόσο να δείχνουν με το καλημέρα τη δυσανασχέτησή τους.

Στους αγώνες με τους οποίους ξεκίνησε η 15η αγωνιστική τηρήθηκε σιωπηλή διαμαρτυρία 12 λεπτών, ενώ στο Μπόχουμ - Ουνιόν οι οπαδοί της ομάδας του Βερολίνου πέταξαν μπαλάκια του τένις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα οι αντίστοιχοι των γηπεδούχων έκαναν κάτι διαφορετικό και πέταξαν σοκολατένια νομίσματα, εκδηλώνοντας με παραστατικό τρόπο την αντίθεσή τους με τα σχέδια της DFL.

Supporters of FC Augsburg and Borussia Dortmund end their 12-min silent protest against the DFL deal with deafening chants of “Scheiß DFL” between home and away end.



The same message again: “We won’t be part of your deal.”



📷 @berger_pj #bundesliga pic.twitter.com/YopAFSAMLv