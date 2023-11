O πρώην προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης, Μάρκο Γκρότε, αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός τεχνικός της Ουνιόν Βερολίνου και θα έχει στο πλευρό του την πρώτη γυναίκα assistant coach στην ιστορία της Bundesliga.

O Oυρς Φίσερ πλήρωσε το «μάρμαρο» για το αρνητικό σερί της Ουνιόν Βερολίνου και απολύθηκε μετά από πέντε χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι Γερμανοί βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Bundesliga με μόλις έξι βαθμούς και σε 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μέτρησε 13 ήττες και μια ισοπαλία. Το κενό του θα καλύψει ένας... παλιός γνώριμος του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο λόγος για τον Μάρκο Γκρότε. Ο προπονητής της Κ19 του κλαμπ θα αναλάβει ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού, μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης. Ο Γερμανός κόουτς στις 8 Ιανουαρίου του 2022 υπέγραψε στον Απόλλωνα Σμύρνης και έμεινε μόλις ένα μήνα, καθώς απολύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου, μετά από τέσσερις ήττες και μια ισοπαλία, με συντελεστή τερμάτων 0-7. Στην τελευταία της σεζόν στην πρώτη κατηγορία η Ελαφρά Ταξιαρχία προχώρησε σε έξι αλλαγές προπονητών.

Αξιοσημείωτο πως η βοηθός του θα είναι η 31χρονη Μαρί-Λουίς Έτα, η οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα assistant coach στην ιστορία της Bundesliga.

