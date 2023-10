Η Μάιντς άφησε εκτός ομάδας τον Ανουάρ Ελ Γκάζι ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του λόγω μιας ανάρτησης του Ολλανδού εξτρέμ υπέρ της Παλαιστίνης

Στις 22 Σεπτεμβρίου η Μάιντς ανακοίνωσε την απόκτηση του ελεύθερου Ανουάρ Ελ Γκάζι, ο Ολλανδός έπαιξε τρία ματς στη Bundesliga και έδωσε μια ασίστ, όμως 25 ημέρες αργότερα το γερμανικό κλαμπ τον άφησε εκτός ομάδας μέχρι νεοτέρας! Ο 28χρονος Ολλανδός εξτρέμ έκανε story στο Instagram, με το οποίο τάχθηκε υπέρ της Παλαιστίνης, λίγο αργότερα το διέγραψε, όμως οι Τράγοι τον τιμώρησαν, ξεκαθαρίζοντας πως παρόλο που σέβονται όλες τις απόψεις δεν υιοθετούν τα λεγόμενα του ποδοσφαιριστή.

«Αυτό δεν είναι πόλεμος. Όταν η μία πλευρά κόβει το νερό, το φαγητό, το ηλεκτρικό στην άλλη τότε δεν είναι πόλεμος. Όταν η μια πλευρά έχει πυρηνικά όπλα, τότε δεν είναι πόλεμος. Όταν η μια πλευρά χρηματοδοτείται με δισεκατομμύρια δολάρια, τότε δεν είναι πόλεμος.

Όταν η μια πλευρά χρησιμοποιεί εικόνες τεχνητής νοημοσύνης για να διασπείρει παραπληροφόρηση για μια άλλη, τότε δεν είναι πόλεμος. Όταν τα social media λογοκρίνουν το περιεχόμενο της μιας πλευράς και όχι της άλλης, τότε δεν είναι πόλεμος.

Δεν είναι διαμάχη και δεν είναι πόλεμος. Αυτό είναι γενοκτονία και μαζική καταστροφή και μαρτυρούμε να συμβαίνουν ζωντανά. Από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Ελ Γκάζι.

🚨 OFFICIAL: Anwar El Ghazi has been suspended by Mainz for posting a pro Palestinian Instagram story. 👋



Just one month after his arrival, the Dutch forward has been relieved from training and match-day duties for an “intolerable position” according to the German club. 👀… pic.twitter.com/UUWBHFHf4c