Η Μπάγερν Μονάχου την ημέρα της ανακοίνωσης της μεταγραφής του Χάρι Κέιν έκανε ρεκόρ, καθώς πούλησε περισσότερες από 10.000 εμφανίσεις με το όνομα του Άγγλου σταρ.

H Μπάγερν Μονάχου τίναξε την «μπάνκα» στον αέρα, καθώς αγόρασε τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ, δίνοντας 100 εκατομμύρια ευρώ στην Τότεναμ, όμως άρχισε από νωρίς νωρίς την οικονομική... απόσβεση. Σύμφωνα με την Bild, την πρώτη ημέρα που ο Άγγλος σέντερ φορ έγινε παίκτης των Βαυαρών οι πρωταθλητές Γερμανίας έκαναν ρεκόρ πωλήσεων τόσο σε φυσικά καταστήματα, όσο και στο online store.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα μέσα σε ένα 24ωρο η Μπάγερν πούλησε περισσότερες από δέκα χιλιάδες εμφανίσεις με το όνομα του Βρετανού «killer»!

Θυμίζουμε πως ο Κέιν έχει υπογράψει συμβόλαιο έως το 2027. Ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών έκανε «πικρό» ντεμπούτο στο Super Cup κόντρα στη Λειψία, μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του.

