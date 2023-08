Ο Χάρι Κέιν βρίσκεται στο Μόναχο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου περνούσε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, την ώρα που αρκετοί φίλαθλοι των Βαυαρών συγκεντρώθηκαν έξω από το προπονητικό κέντρο.

Το μεταγραφικό σίριαλ του Χάρι Κέιν απέχει ελάχιστο χρόνο και μερικές τυπικές λεπτομέρειες πριν φτάσει επίσημα στο τέλος του.

Ο αρχισκόρερ της εθνικής Αγγλίας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου μετά από δέκα χρόνια στο βόρειο Λονδίνο και την Τότεναμ, πραγματοποιώντας την πολυαναμενόμενη «στροφή» στην καριέρα του με στόχο την κατάκτηση τίτλων και νέων διακρίσεων.

Το deal μεταξύ Μπάγερν και Τότεναμ έκλεισε στα 100 εκατομμύρια ευρώ και παρά τον δισταγμό του Ντάνιελ Λίβι μέχρι και την τελευταία στιγμή, ο 30χρονος στράικερ μετέβη στο Μόναχο όπου από το βράδυ της Παρασκευής ως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των Βαυαρών ώστε να περάσει από τα δύο μέρη των ιατρικών εξετάσεων.

Κατά την άφιξή του, μάλιστα, συνάντησε για πρώτη φορά και τους νέους οπαδούς του. Δεκάδες φίλοι των πρωταθλητών Γερμανίας συγκεντρώθηκαν έξω από το προπονητικό υποδεχόμενοι τον Άγγλο στράικερ, ο οποίος τους χαιρέτησε κι από το παράθυρο στο περιθώριο των διαδικαστικών του υποχρεώσεων.

