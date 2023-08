Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα η Μπάγερν Μονάχου έκανε μία... νύξη στην Μπενφίκα για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.

Ο Πορτογάλος δημοσιογράφος Πέδρο Αλμέιδα ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter ως αποκλειστική είδηση πως η Μπάγερν Μονάχου, που βρίσκεται σε αναζήτηση τερματοφύλακα, επικοινώνησε με την Μπενφίκα για να μάθει λεπτομέρειες για το status του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Οι Βαυαροί αυτή τη στιγμή έχουν τον Μάνουελ Νόιερ τραυματία και για συμπληρωματικό κίπερ τον Σβεν Ούλριχ, όμως ψάχνουν έναν ακόμη κίπερ για ρόλο ημιβασικού, μέχρι τουλάχιστον να επιστρέψει ο 37χρονος αρχηγός της ομάδας.

Ο 29χρονος Έλληνας τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αφού ανανέωσε μόλις τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας φτάσει πλέον τα πέντε χρόνια στο κλαμπ της Λισαβόνας.

Την περασμένη σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος πραγματοποίησε 54 συμμετοχές διατηρώντας 28 φορές ανέπαφη την εστία του και αγωνιζόμενος συνολικά για 4.888 λεπτά.

Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα στα ραντάρ της Μπάγερν βρέθηκε και ο Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ.

Bayern is preparing one last bid of more than €100m to present to Tottenham for Harry #Kane. 🚨🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Bayern



🧤 Excl GK: Bayern asks Benfica about Odysseas #Vlachodimos conditions. 🇬🇷



… And still Samir #Handanovic also on the list to reinforce club as a free agent. 🇸🇮 https://t.co/qYOpfc65bg