Οικογενειακή υπόθεση στη Χέρτα: Τρία αδέρφια την ίδια στιγμή στο χορτάρι, προπονητής ο πατέρας τους

Ο προπονητής της Χέρτα, Παλ Ντάρνταϊ έγραψε ιστορία χρησιμοποιώντας παράλληλα τους τρεις γιους του στο ματς με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, σηματοδοτώντας έτσι το πρώτο παιχνίδι στο γερμανικό ποδόσφαιρο που αγωνίζονται τρία αδέρφια για μία ομάδα.

Οικογενειακοί δεσμοί σε μια ομάδα έχουν παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Πατέρας και γιος ως συμπαίκτες, όπως ο Έιντουρ Γκούντγιονσεν που είχε κάνει ντεμπούτο στην εθνική Ισλανδίας μπαίνοντας ως αλλαγή στη θέση του μπαμπά του. Δύο αδέρφια στην ίδια ομάδα, από τα αδέλφια Μπερεζούτσκι που δεν ξεστράτισαν ποτέ ο ένας από τον άλλο στην καριέρα τους ως τους αδερφούς Νέβιλ, Ντε Μπουρ και η λίστα είναι ατελείωτη.

Φυσικά, αρκετά σύνηθες είναι κι ένας προπονητής να συνυπάρχει στον σύλλογο με τον γιο του. Αυτό που συνέβη, όμως, το βράδυ του Σαββάτου στο γήπεδο της Φορτούνα Ντίσελντορφ δεν έχει προηγούμενο. Σίγουρα για τα δεδομένα του γερμανικού ποδοσφαίρου, πιθανότατα, όμως και σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η Χέρτα χάρισε από την πρεμιέρα της Τσβάιτε Λίγκα μια από τις πιο αξιοπερίεργες ιστορίες ολόκληρης της σεζόν. Κι αυτό διότι στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Φορτούνα, έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου στην οποία αγωνίζονται παράλληλα στο χορτάρι τρία αδέρφια. Πολύ παραπάνω, οι τρεις γιοι του προπονητή, Παλ Ντάρνταϊ!

Ο παλαίμαχος Ούγγρος θρύλος του κλαμπ, ο οποίος από το 1997 παίζει ή προπονεί αποκλειστικά τους Βερολινέζους (τρίτη του θητεία ως πρώτος τεχνικός), μετέτρεψε σε... δεύτερο σπίτι του τη «Μάρκουρ Σπίελ-Αρίνα», καθώς από το 78ο λεπτό του παιχνιδιού ως το φινάλε έπαιξαν παράλληλα και τα τρία παιδιά του, οι Μάρτον, Πάλκο και Μπενς Ντάρνταϊ.

Ok, so this is pretty crazy stuff coming from Hertha Berlin… Manager Pál Dárdai officially played all 3 of his sons in a Bundesliga 2 match vs Düsseldorf last night. Marton (21), Palko (24) and Bence (17) all featured. In short, a family gathering! 😅👨‍👦‍👦 pic.twitter.com/2n0vez72rK

Ο πρώτος ξεκίνησε ως βασικός το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή, ο δεύτερος πέρασε στο ματς ως αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Γουίνκλερ στο 29' κι ο τρίτος, μόλις 17 ετών μέσος, έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο εισερχόμενος στο 78'.

Η... οικογενειοκρατία Ντάρνταϊ πάντως δεν προέκυψε εν μια νυκτί, καθώς λόγω ότι η οικογένεια του Ούγγρου μεγάλωσε στη γερμανική πρωτεύουσα, οι τρεις ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν τα πρώτα τους βήματα από τα «τσικό» της Χέρτα και ανελίχθηκαν μέχρι το ανδρικό επίπεδο. Ο 22χρονος Μάρτον έχει αγωνιστεί 43 φορές με το κλαμπ από το 2020 όταν και προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα, ο Πάλκο που είναι ο γηραιότερος από τους τρεις (24 ετών) μετρά 13 συμμετοχές καθώς επέστρεψε στο κλαμπ μόλις στις 25 Ιουλίου μετά από δύο γεμάτες σεζόν στη Φέχερβαρ, ενώ ο μικρότερος Μπενς παίζει παράλληλα και στη β' ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις τους έγιναν διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές της Γερμανίας, αλλά ήδη ο Πάλκο Ντάρνταϊ έκανε τη στροφή προς την εθνική Ουγγαρίας σε επίπεδο Ανδρών, δείχνοντας πιθανώς τον δρόμο που θα ακολουθήσουν και τα δύο μικρότερα αδέρφια του.

Η τελευταία φορά που τρία αδέρφια αγωνίστηκαν παράλληλα στην ίδια ομάδα καταγράφηκε εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα στην Αργεντινή, όπου ο νυν σταρ της Λίβερπουλ, Αλέξις Μακ Άλιστερ έπαιξε στο πλευρό των αδερφών του, Φράνσις και Κέβιν με τη φανέλα της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Μόνο που στη Χέρτα είχαμε... καρέ, λόγω της παρουσίας του πατέρα Ντάρνταϊ στην άκρη του πάγκου.



🇭🇺 Pretty remarkable stuff in Hertha today.



Manager Pál Dárdai played all three of his sons, Pálko (1999), Márton (2002) and Bence (2006) in Hertha’s first game of the season.



Here is all three of them (Pálko with his back showing) in the same picture.



The last time… pic.twitter.com/oslqrR5TDv