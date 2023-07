Ο 32χρονος μπακ της Γκλάντμπαχ, Στέφαν Λάινερ, διαγνώστηκε με καρκίνο στους λεμφαδένες και θα μείνει εκτός δράσης για πολλούς μήνες όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ώστε να αφοσιωθεί στη θεραπεία του.

Σοκ προκάλεσε στις τάξεις της Γκλάντμπαχ και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η είδηση πως ο Στέφαν Λάινερ διαγνώστηκε με καρκίνο στους λεμφαδένες και θα μείνει επ' αόριστον εκτός δράσης.

Το λέμφωμα εντοπίστηκε στις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε ο 32χρονος διεθνής Αυστριακός μπακ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας και όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος, ο παίκτης θα απουσιάσει για αρκετούς μήνες προκειμένου να αφοσιωθεί στη θεραπεία του.

Τα καλά νέα σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση είναι πως ο καρκίνος εντοπίστηκε πολύ νωρίς και μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως, με τους γιατρούς να δίνουν υψηλές πιθανότητες πως ο Λάινερ θα αποθεραπευτεί πλήρως και θα επιστρέψει κανονικά στις καθημερινές του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στην ενεργό δράση.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι ο Στίβι θα λάβει την καλύτερη δυνατή θεραπεία και ευχόμαστε σε αυτόν και στην οικογένειά του πολλή δύναμη και αισιοδοξία στον αγώνα ενάντια σε αυτή την ασθένεια», δήλωσε ο Ρόλαντ Βίρκους, αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια.

Stefan Lainer will be missing from action for several months. After medical examinations, the 30-year-old right-back has been diagnosed with lymphoma. He will undergo several months of treatment.



We're all behind you, Stevie 💚



📰 https://t.co/97SMEU9Gu6 pic.twitter.com/anfK3xk5Oi