Ο Ισπανός προπονητής, Τσάμπι Αλόνσο, επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στον πάγκο της Λεβερκούζεν ενώ την ίδια ώρα υπήρχε η φημολογία για πρόταση της Τότεναμ να τον πάρει στο Λονδίνο.

Στη Λεβερκούζεν και στον πάγκο της θα παραμείνει την επόμενη σεζόν ο Ισπανός προπονητής Τσάμπι Αλόνσο, για τον οποίο υπήρχε η φημολογία πως η Τότεναμ του έκανε πρόταση να αναλαβεί την τεχνική της ηγεσία.

Ο 41χρονος τεχνικός δεν ήταν από τους βασικούς υποψήφιους για τη θέση του προπονητή αλλά ήταν ένα από τα ονόματα που ακούστηκαν έντονα τις τελευταίες ημέρες. Ανέλαβε τη γερμανική ομάδα τον Οκτώβριο και το συμβόλαιό του με τις Ασπιρίνες τελειώνει στο τέλος του 2024.

Τα ονόματα που ακούγονται πλέον για να αναλάβουν την Τότεναμ είναι ο προπονητής της πρωταθλήτριας Φέγενορντ, Άρνε Σλοτ και ο πρώην προπονητής της εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ενρίκε.

🚨BREAKING | Spurs target Xabi Alonso confirms he will remain at Bayer 04 next season:



🤚"I'm happy here with the team and club. I'm not worried about my future."



🗞️@BILD_Bayer04 asked: "That means you'll be a coach here until 2024?" He replied: "That's correct!"#THFC #COYS pic.twitter.com/hbtg8fyNCq