Σύμφωνα με την «Bild», η Μπάγερν Μονάχου κοιτάζει δύο παίκτες για την θέση του αμυντικού χαφ, τους Ντέκλαν Ράις και Έντσον Άλβαρες.

Ο επικεφαλής του ποδοσφαίρου στην «Bild», Κρίστιαν Φαλκ έγραψε στο Twitter του πως η Μπάγερν Μονάχου «κοιτάζει» τις περιπτώσεις των Ντέκλας Ράις της Γουέστ Χαμ και Έντσον Άλβαρες του Άγιαξ, την ώρα που υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να φύγει ο Τζόσουα Κίμιχ, με την Μπαρτσελόνα να «ερίζει» για την απόκτησή του.

Το συμβόλαιο του 24χρονου Άγγλου αρχηγού των «σφυριών» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2024 και οι συζητήσεις για την ανανέωσή του δεν έχουν καταλήξει κάπου. Αυτό σημαίνει πως η Γουέστ Χαμ είναι πιθανο να αναγκαστεί να τον πουλήσει αυτό το καλοκαίρι για να μην τον χάσει ελεύθερο και να πάρει σχετικά καλά χρήματα όσο ακόμα μπορεί. Το πρόβλημα με την περίπτωσή του για την Μπάγερν είναι πως υπάρχουν και αγγλικές ομάδες που θα πληρώσουν πολλά για να τον πάρουν. Φέτος, πράγματοποίησε 46 συμμετοχές σκοράροντας τέσσερα τέρματα και δίνοντας τέσσερις ασίστ σε 3.788 αγωνιστικά λεπτά.

Thomas Tuchel is interested in Declan Rice @WestHam But @FCBayern know the chances are slim due to the great English competition

Ακόμη, στο στόχαστρο των Βαυαρών είναι και ο 25χρονος Μεξικανός αμυντικός μέσος του Άγιαξ, Έντσον Άλβαρες, που δεσμεύεται με τον «αίαντα» μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Η Μπάγερν προφανώς δεν παίζει ούτε εδώ μόνη της, αφού η μεγάλη της αντίπαλος στην Bundesliga, Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της και είναι πιο σοβαρό από των Βαυρών αυτή τη στιγμή. Φέτος, έκανε 42 συμμετοχές με τον Άγιαξ σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε 3.519 αγωνιστικά λεπτά.

Bayern is also still interested in Edson Álvarez @AFCAjax But the interest of @BVB Dortmund in the Player is at the Moment more concret